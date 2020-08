Opnieuw demonstranten bij Ethiopische ambassade

Er zijn woensdag opnieuw demonstranten aanwezig bij de Ethiopische ambassade in Den Haag. Het gaat om een groep van ongeveer twintig mensen. Op dinsdag was er een onaangekondigde demonstratie waarbij de politie overging tot arrestaties.

Dinsdag hield de politie negentien mensen aan. Dat gebeurde op last van burgemeester Jan van Zanen, omdat de demonstranten weigerden te vertrekken. De aangehouden personen, allen met de Ethiopische nationaliteit, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht en zijn woensdag met een proces-verbaal heengezonden, aldus de politie.

Volgens de politie hadden de demonstranten dinsdag van de gemeente toestemming gekregen om te demonstreren tot 20.00 uur. Toen ze erna niet vertrokken, kwam de politie in actie.

De betogers demonstreren voor de rechten van de Oromo, de grootste etnische groep in Ethiopiƫ. Zij voelen zich achtergesteld in het land. De spanningen in Ethiopiƫ liepen de laatste tijd op na de moord op een populaire protestzanger, Haacaaluu Hundeessaa. Hij behoorde tot de Oromo en werd eind juni doodgeschoten.