Opnieuw daling aantal kinderontvoeringen

Het aantal kinderontvoeringen vanuit of naar Nederland is in 2019 opnieuw gedaald. Er werden vorig jaar in totaal 207 kinderen ontvoerd. In 2018 waren het er nog 221, een jaar eerder 288. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoeringen (CIK).

De meeste kinderen werden ontvoerd naar Polen, België, Turkije, Spanje en Duitsland. De meeste naar Nederland ontvoerde kinderen kwamen uit België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Meer dan de helft van de ontvoerde kinderen is zes jaar of jonger.

Ook de voorlopige cijfers van 2020 wijzen op een daling van het aantal ontvoeringen. Het aantal kinderen dat tijdens de afgelopen zomerperiode (juni, juli en augustus) werd ontvoerd, lag het laagst in vijf jaar. 27 kinderen werden vanuit Nederland naar het buitenland gesmokkeld, in de meeste gevallen naar Duitsland of Polen. Zeven kinderen kwamen zonder toestemming naar Nederland.

Het CIK noemt het verrassend dat er ondanks de reisbeperkingen in de maanden maart, april en mei toch nog steeds kinderen zijn ontvoerd in die periode. Veertien kinderen verdwenen naar een ander land, drie kinderen werden naar Nederland ontvoerd.

De reisbeperkingen speelden volgens het centrum soms zelfs een rol bij de ontvoeringen, bijvoorbeeld als argument om niet terug te kunnen keren vanuit het buitenland. Daarnaast was het coronavirus voor sommige ouders aanleiding om zonder toestemming met de kinderen naar het buitenland te vertrekken, omdat het daar veiliger zou zijn, aldus het CIK.

