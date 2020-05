Opnieuw cruisebemanningen via Rotterdam gerepatrieerd

Komende week arriveren nog eens drie cruiseschepen in Rotterdam met aan boord 350 bemanningsleden van andere schepen die op weg zijn naar huis, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Het gaat om de bemanningen van schepen van de Holland America Group, waartoe behalve Holland America Line ook de rederijen Seabourn en Princess behoren. Vanwege de coronacrisis zijn veel cruises geannuleerd.

Maandagochtend meert de Sky Princess af bij Cruiseport Rotterdam. Het schip heeft honderd bemanningsleden aan boord die naar huis gaan. Maandagmiddag wordt de Nieuw Statendam verwacht met aan boord honderd bemanningsleden die moeten worden gerepatrieerd. Woensdag legt de Seabourn Ovation aan bij de cruiseterminal om 150 bemanningsleden af te zetten voor hun thuisreis.

Volgens het Havenbedrijf worden de bemanningsleden na aankomst van het schip opgehaald en weggebracht naar een doorreis- of eindbestemming in georganiseerde volgorde. Dit gebeurt in overleg met de autoriteiten en conform de thans geldende stringente hygiënemaatregelen. De komst van deze schepen is door alle autoriteiten goedgekeurd, aldus het Havenbedrijf.

Vorige week kwamen ook al 900 Europese bemanningsleden van cruiseschepen met de Regal Princess aan in Rotterdam, op weg naar huis.