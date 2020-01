Opnieuw corrupte parlementariër Sint-Maarten veroordeeld

Op Sint-Maarten is parlementariër Frans Richardson woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor het aannemen van ruim 335.000 euro als beloning voor politieke steun voor een baggerproject in de haven van Sint-Maarten en voor belastingfraude. Hij mag zich de komende vijf jaar ook niet verkiesbaar stellen.

In dezelfde zaak is de voormalig directeur van het havenbedrijf Sint-Maarten veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna vier jaar wegens valsheid in geschrifte en oplichting van het havenbedrijf voor ruim 9 miljoen euro.

De rechter noemde de feiten „zeer schadelijk voor het vertrouwen dat de bevolking van Sint-Maarten moet kunnen stellen in personen in belangrijke posities, zoals politici en bestuurders van overheidsbedrijven”. In de afgelopen jaren zijn op het eiland al meerdere bestuurders en politici veroordeeld voor fraude en corruptie.