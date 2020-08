Opnieuw coronabesmetting op Bonaire

Op Bonaire is na ruim een maand opnieuw een positief geval van Covid-19 ontdekt. Dat heeft de overheid donderdagavond bekendgemaakt. Het gaat om een lokale bewoner die direct in isolatie is geplaatst.

Volgens de overheid wordt zijn gezondheid gemonitord en wordt contactonderzoek verricht om vast te stellen of de besmette persoon anderen kan hebben geïnfecteerd.

Op Bonaire werden eerder in totaal vijf positieve gevallen geregistreerd. Die zijn allemaal hersteld. Dit betreft het zesde geval.

Momenteel zijn er nu 33 mensen in quarantaine op het eiland. In totaal 567 mensen op Bonaire zijn getest. Het eiland heeft iets meer dan 20.000 inwoners.