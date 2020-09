Opnieuw coronabesmetting bij nertsenbedrijf

Bij een nertsenbedrijf in het Brabantse Haps is een coronabesmetting vastgesteld. Het bedrijf telt ongeveer vijfduizend moederdieren, melden de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport woensdag.

De besmetting kwam aan het licht door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. Het bedrijf in Haps wordt zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal zijn nu 53 van de ongeveer 128 nertsenhouderijen in Nederland besmet verklaard.

Het kabinet heeft, na advies van deskundigen, besloten de nertsenfokkerij per maart 2021 te verbieden, drie jaar eerder dan verwacht.