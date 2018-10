Opnieuw brand in koeienstal Werkhoven

In een stal met koeien op een boerderij in Werkhoven (Utrecht) is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. Op dezelfde boerderij aan de Hollendewagenweg brak eerder deze week ook al brand uit. Op foto’s op sociale media is een grote rookpluim te zien. De rook trekt over de weilanden.

De stal bestaat uit twee delen, vertelt een woordvoerster van de brandweer. Aan een kant staan koeien en stieren en aan de andere kant ligt onder meer stro en staan werktuigen. De brand woedt in het laatste deel. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar de andere kant, al zijn de meeste dieren al naar buiten.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Een persoon is nagekeken vanwege het inademen van rook. Hij was aanwezig toen de brand uitbrak. Het is niet bekend of hij op de boerderij werkzaam is.

In de nacht van woensdag op donderdag stonden hooibalen in brand in dezelfde koeienstal. De boer werd, mede dankzij het geloei en het geblaf van zijn hond, op tijd wakker en kon de koeien redden. Met een shovel reed de boer de brandende hooibalen naar buiten.