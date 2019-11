Opnieuw boete geëist voor straatintimidatie

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een boete geëist tegen een 36-jarige Rotterdammer die vorig jaar op straat acht vrouwen zou hebben lastiggevallen. Sinds vorig jaar heeft Rotterdam straatintimidatie strafbaar gesteld via een aangepaste verordening. De man was eind vorig jaar de eerste die hiervoor door de kantonrechter werd veroordeeld. De zaak is ook de eerste die in hoger beroep dient.

Het OM bestrijdt het oordeel van de kantonrechter dat de woorden waarmee hij de vrouwen nariep, niet strafbaar waren volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De uitlatingen zouden onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Rotterdam en Amsterdam hebben hun APV aangepast om straatintimidatie te vervolgen en wachten nu op een juridische principe-uitkomst in deze zaak.

De kantonrechter veroordeelde de man tot een voorwaardelijke geldboete van twee keer 100 euro. Dinsdag eiste de aanklager twee maal 170 euro boete.