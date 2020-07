Opnieuw boerenprotest bij RIVM

Actievoerende boeren maken zich op voor een nieuwe trekkerbetoging, woensdag, bij het RIVM in De Bilt.

Belangrijkste initiatiefnemer is de actiegroep Farmers Defence Force. Ook Agractie Nederland, een meer gematigde belangenorganisatie, roept op tot protest.

Directe aanleiding voor het protest is de veevoermaatregel die landbouwminister Schouten (CU) onlangs aankondigde. Zij wil melkveehouders dwingen hun koeien van september tot en met december minder eiwitrijk krachtvoer te voeren. De maatregel vloeit voort uit de Spoedwet aanpak stikstof die Schouten eind vorig jaar met een krappe meerderheid door beide Kamers loodste en die nodig is om de aanleg van snelwegen en de huizenbouw weer te kunnen hervatten. Beide kwamen stil te liggen, nadat de Raad van State mei vorig jaar een streep haalde door het Nederlandse stikstofbeleid.

Dat het RIVM en niet het ministerie het mikpunt is van de nieuwe boerenprotesten, heeft te maken met de methodes waarmee het instituut de stikstofuitstoot berekent. Het RIVM heeft daarvoor twee modellen. Het ene kijkt alleen naar de stikstofneerslag binnen een afstand van 5 kilometer van de bron, terwijl het andere de totale dispositie telt. De boeren noemen het onterecht dat het RIVM de strenge methode hanteert als zij een nieuwe stal willen bouwen, terwijl het instituut voor de aanleg of verbreding van snelwegen voor de ruime methode kiest.

Op dit punt krijgen zij bijval van een door Schouten ingestelde adviescollege onder leiding van prof. dr. L. Hordijk dat de Nederlandse meet- en rekensystematiek tegen het licht hield. „Een boer in de buurt van De Peel moet de stikstof afkomstig van zijn bedrijf tot in Drenthe uitrekenen en voor een weg stop je na 5 kilometer met rekenen. Dat is in onze ogen niet verdedigbaar”, aldus Hordijk. De term „niet verdedigbaar” staat ook in het in juni door de commissie gepresenteerde eindrapport.

Ook voor natuur- en milieuorganisaties is de RIVM-rekenmethode inmiddels uitgegroeid tot een bron van ergernis. Reden daarvoor is dat het RIVM zelfs de stikstofuitstoot van het wegverkeer met twee verschillende methodes bepaalt. Voor het bepalen van het effect van het verlagen van de maximumsnelheid koos het voor de methode zonder afstandsgrens, maar bij het afgeven van vergunningen voor nieuwe wegprojecten werd de 5 kilometernorm weer wel gehanteerd. De toelaatbaarheid van een en ander is onderdeel van een procedure tussen Rijkswaterstaat en bewoners- en milieuorganisaties over het verlengen van de A15 bij Arnhem, die momenteel loopt bij de Raad van State.

Debat

SGP-landbouwwoordvoerder Roelof Bisschop kon dinsdag nog niet aangeven of hij bij de manifestatie zal zijn. „Ik doe dat alleen als het programma een apart onderdeel bevat, namelijk een debat tussen de voor- en tegenstanders van de veevoermaatregel in de Tweede Kamer. Of dat doorgaat, is mij nu niet duidelijk.”

