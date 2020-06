Opnieuw beroep ingediend tegen vergunning biomassacentrale Diemen

Twee organisaties hebben opnieuw beroep ingediend tegen een vergunning voor de nieuw te bouwen biomassacentrale van energiebedrijf Vattenfall in Diemen. Dit keer gaat het om de natuurvergunning die onlangs is verleend door de provincie Noord-Holland. Hierbij is volgens Mobilisation for the Environment (MOB) en Comité Schone Lucht door Vattenfall fors met cijfers gegoocheld om de vergunning te krijgen.

De nieuwe centrale vervangt deels de twee huidige aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale op dezelfde locatie. Volgens MOB en het comité gaat het om de grootste biomassacentrale van Nederland. „De centrale gaat gestookt worden op hout uit de Baltische landen, de VS en Canada, als het aan Vattenfall ligt, in plaats van het schonere en goedkopere aardgas waarop de bestaande centrale van Vattenfall nu draait”, aldus de twee partijen.

Eind vorig jaar stelden MOB en het comité al een beroep in tegen de verleende omgevingsvergunning.