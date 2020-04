Opnieuw autobranden in Arnhem

In Arnhem zijn in de nacht van maandag op dinsdag in twee aangrenzende wijken in een uur tijd zes auto’s in vlammen opgegaan. Bij twee auto’s is geprobeerd brand te stichten. Ook zijn twee afvalbakken in brand gezet, aldus de politie dinsdag.

Arnhem heeft al enige tijd te maken met veel autobranden. Burgemeester Ahmed Marcouch spreekt van „een plaag voor de stad”. Hij noemt de autobranden „laf en sneaky.” Volgens hem zijn autobranden „schrikbarend voor de buurt en een drama voor de eigenaar. Het karkas ziet er mistroostig uit, alsof er een bom is ontploft.”

De politie gaat uit van brandstichting, maar kan nog niet zeggen of alle autobranden door dezelfde dader of daders zijn aangestoken. De uitgebrande auto’s worden onderzocht op sporen en agenten zijn dinsdag met een buurtonderzoek begonnen. Er wordt ook extra gesurveilleerd.

De politie zoekt getuigen van de autobranden. Ook roepen burgemeester en politie Arnhemmers op om verdachte situaties direct te melden.