Opnieuw autobrand in Leidschendam

In het Zuid-Hollandse Leidschendam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een voertuigbrand geweest. Dat meldt een politiewoordvoerder. Volgens Omroep West was het de tiende autobrand in korte tijd, maar exacte aantallen kon de woordvoerder zondag niet geven.

In de plaats gaan de laatste tijd vaker auto’s en containers in vlammen op. De politie surveilleert er extra en er zijn camera’s geplaatst in een poging de vermoedelijke brandstichtingen te stoppen.

De burgemeester van Leidschendam-Voorburg, Klaas Tigelaar, zei vorige week tegen Omroep West het bizar te vinden wat er gebeurt. Volgens hem is het rondom een paar wijken onrustig onder jongeren, vooral na middernacht. Volgens hem wordt samen met de politie, jongerenwerk en moskeebestuur geprobeerd de rust te laten terugkeren.