Opnieuw autobrand in Arnhem

In Arnhem heeft in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw een autobrand gewoed. Rond 03.30 uur was het raak op de Ulrik Huberstraat, zo bevestigen de hulpdiensten een bericht van Omroep Gelderland.

De afgelopen tijd was het vaker raak in de Gelderse stad. Zo gingen er in de nacht van woensdag op donderdag nog drie auto’s in vlammen op, en in de nacht van maandag op dinsdag zes auto’s.

Ook voor afgelopen week waren er al vaker autobranden in Arnhem die vermoedelijk zijn aangestoken. Burgemeester Ahmed Marcouch spreekt van „een plaag voor de stad”. Hij noemt de autobranden „laf en sneaky”. Volgens hem zijn autobranden „schrikbarend voor de buurt en een drama voor de eigenaar”.