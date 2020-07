Opnieuw arrestaties in omvangrijk drugsonderzoek haven Rotterdam

Er zijn nog eens drie verdachten aangehouden in verband met een omvangrijk drugsonderzoek in de Rotterdamse haven. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. Het onderzoek richt zich op de invoer van grote hoeveelheden cocaïne.

Van de drie verdachten zitten er nog twee vast voor in ieder geval veertien dagen. Het gaat om Rotterdammers van 35 en 38 jaar. Zij worden verdacht van invoer van grote hoeveelheden verdovende middelen en omkoping.

Eind juni werden ook al zeven mannen aangehouden, een van hen is inmiddels vrijgelaten. In totaal acht personen zitten nu nog in de cel. Zij zitten in volledige beperkingen, dat wil zeggen dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Het OM laat weten in deze fase van het onderzoek terughoudend te moeten zijn met het verstrekken van informatie.