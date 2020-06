Opnieuw arrestatie in zaak gewelddadige dood loodgieter

Opnieuw is iemand aangehouden in het onderzoek naar de verdwijning en gewelddadige dood van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Het gaat om een 42-jarige vrouw uit Bergen op Zoom. Zij wordt verdacht van diefstal met geweld, afpersing, opzettelijke vrijheidsberoving en gijzeling.

De 57-jarige Van der Heyden verdween 2 juni vorig jaar. In januari dook de politie een met beton gevulde speciekuip op met daarin stoffelijke resten van de man. De speciekuip lag in het Schelde-Rijnkanaal bij het Brabantse Nieuw-Vossemeer. Het lichaam bleek te zijn verbrand en in stukken gezaagd met een kettingzaag.

Tot nog toe zijn er zeven arrestaties verricht in deze zaak. Drie verdachten, twee 40-jarige vrouwen en 31-jarige man, zitten nu nog steeds in voorarrest. De politie houdt rekening met nog meer aanhoudingen.