Opnieuw arrestatie in moordzaak Mieremet

In het onderzoek naar de liquidatie van crimineel John Mieremet is opnieuw een verdachte gearresteerd. Het gaat om de 38-jarige Özgur C. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) geldt hij ook als verdachte in de zaak rond de moord op Hakki Yesilkagit. Mieremet werd in november 2005 in Thailand geliquideerd, Yesilkagit in juni 2006.

C. heeft eerder al terechtgestaan voor de moord op ‘onderwereldbankier’ Willem Endstra. In die zaak sprak de rechtbank hem en zijn medeverdachten vrij. Het OM is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Die procedure loopt nog.

De uit Almere afkomstige C. is dinsdag in de zaken-Mieremet en -Yesilkagit aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. Behalve van betrokkenheid bij de liquidaties wordt hij ook verdacht van het deelnemen aan een criminele organisatie.

Op 9 oktober arresteerde de politie de 38-jarige Jurmaine B. uit Amsterdam. Naar nu blijkt wordt hij niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de moord op Mieremet, maar ook bij die op Endstra en Yesilkagit. Hij zit nog steeds vast.

De onderzoeken naar diverse criminele afrekeningen lijken in een stroomversnelling gekomen. Arrestaties volgen elkaar in hoog tempo op. Op 1 oktober hield de politie Dino Soerel in zijn cel aan, op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Endstra. In Spanje pakte de politie Donald G. (54) op, eveneens als verdachte in de zaak-Endstra. Hij is inmiddels uitgeleverd aan Nederland en zal vrijdag in Amsterdam worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.