Opnieuw arrestatie in liquidatieonderzoek Caloh Wagoh

De politie heeft dinsdagavond opnieuw een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts. De liquidatie van de 55-jarige Bogaerts vormt een onderdeel van het grote moordonderzoek Eris, gericht op een reeks liquidaties en plannen daartoe door leden van motorclub Caloh Wagoh. Het Openbaar Ministerie meldde de nieuwe arrestatie woensdag op een tussentijdse zitting in het proces in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

In april werden ook al twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de moord op Bogaerts. Volgens justitie zijn zij de schutters geweest. De zakenman werd op 21 september 2017 in Spijkenisse doodgeschoten. De kroongetuige in het onderzoek Eris heeft verklaringen afgelegd over de zaak. De dinsdag aangehouden verdachte, een 42-jarige man uit Delft, zou de chauffeur zijn geweest en op de uitkijk hebben gestaan.

De auto die vermoedelijk is gebruikt werd die nacht brandend aangetroffen in Barendrecht. In de auto werd het moordwapen gevonden. Op brandende kleding in de buurt van die auto zat volgens het OM DNA van de vermoedelijke schutters. Dit tweetal is eerder aangehouden als verdachte, maar kwam weer op vrije voeten. Nieuw bewijs bracht justitie ertoe de mannen (33 en 49 jaar oud) opnieuw aan te houden.

In het proces Eris staan veertien verdachten terecht. Vanwege de coronamaatregelen houdt de rechtbank twee zittingen, om niet al te veel mensen in het gerechtsgebouw en de zittingszaal te hebben. Op 15 mei komt onder anderen de hoofdverdachte Delano R. aan bod.

Het onderzoek omvat elf moordopdrachten, gericht op zestien mensen, waarvan er vijf zijn uitgevoerd. Caloh Wagoh leverde volgens het OM ‘moord op bestelling’ en zette daarvoor drie moordcommando’s in. Ridouan Taghi zou meerdere huurmoorden bij de motorclub hebben uitgezet. Hij is verdachte in het onderzoek, maar het OM heeft nog niet besloten of het hem ook gaat vervolgen. Taghi wordt al vervolgd in een ander, zeer omvangrijk liquidatieproces, Marengo geheten. Ook dat draait om een reeks criminele afrekeningen.

De coronamaatregelen leiden tot vertraging in het Erisonderzoek, zei het OM. Verhoren van verdachten en getuigen zijn uitgesteld. Hoe ernstig de vertraging uiteindelijk zal zijn, is volgens justitie op dit moment niet te voorspellen. Vooralsnog staat de inhoudelijk behandeling van de zaak gepland voor volgend jaar.