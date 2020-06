Opnieuw actie voor personeel en kinderen Pluryn

Medewerkers en medezeggenschapsraad van de onderwijsafdeling van jeugdzorgaanbieder Pluryn hebben vrijdag andermaal actie gevoerd tegen de spoedige sluiting van hun school met vestigingen in Hoendeloo en Deelen. Er is nog steeds geen sociaal plan voor het onderwijzend personeel en ook is er nog niet voor alle kinderen en jongeren een andere plek gevonden. De protestbijeenkomst was in Hoenderloo.

Dat zegt onderwijsbond AOb. Internaten van Pluryns Hoenderloo Groep lijden zware verliezen en worden per augustus gesloten, waardoor er ook geen leerlingen meer naar de school kunnen die in de vestigingen zit. Er is wel sprake van geweest om de sluiting nog te vertragen om meer tijd te hebben voor het vinden van ander werk en opvangplekken voor de doelgroep. Maar Pluryn achtte dat toch niet haalbaar. „Zwabberbeleid”, vindt de bond.

De helft van de ongeveer tachtig onderwijskrachten heeft inmiddels een andere baan, maar een deel is volgens de AOb ook gebleven om de kinderen zo lang mogelijk te begeleiden.

De partijen zijn al zeventien keer bijeen geweest, maar een besluit waarin iedereen zich kan vinden wil maar niet lukken. De AOb begrijpt dat het misschien niet mogelijk is om de vestigingen op de lange duur open te houden, maar stelt dat Pluryn een zorgplicht heeft om de jongeren elders en goed onder te brengen. En ook een sociaal plan dat aan de eisen van de bond voldoet moet er nu eens komen.

Maandag is er weer overleg, al is er volgens de Aob eigenlijk weinig vertrouwen meer. Als dat nieuwe gesprek niks oplevert, worden juridische stappen genomen.