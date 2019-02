Opnieuw aanhoudingen voor plofkraken

Opnieuw heeft de politie in Amsterdam twee aanhoudingen verricht voor een reeks plofkraken. Het gaat om een 27-jarige en 23-jarige man uit de hoofdstad. De politie onderzoekt hun exacte rol bij de plofkraken.

Tussen eind oktober 2018 en begin februari 2019 hadden plofkrakers het twaalf keer voorzien op geldautomaten in Amsterdam, voornamelijk in West. Drie keer bleef het bij een poging, maar in de andere gevallen werden de geldautomaten met behulp van explosieven opgeblazen. Dat leidde tot flinke schade aan de automaten, gevels en panden.

In januari werden al twee andere personen aangehouden, eveneens Amsterdammers van 26 en 22 jaar oud. De 26-jarige verdachte zit nog vast, de 22-jarige verdachte is weer op vrije voeten. Hij is echter nog wel verdachte in de zaak.

De recherche onderzoekt nog of sprake is van onderlinge samenhang tussen de plofkraken.