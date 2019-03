Opnieuw 570 zetels voor Staten beschikbaar

Bij de Statenverkiezingen op 20 maart zijn evenveel zetels te verdelen als vier jaar geleden, namelijk 570. Het aantal beschikbare zetels in een provincie hangt af van het aantal inwoners. Het zijn er minimaal 39 en maximaal 55.

In Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland is het maximale aantal van 55 zetels beschikbaar. De Staten van Utrecht hebben 49 leden. Limburg en Overijssel hebben 47 provinciale vertegenwoordigers. Friesland en Groningen tellen 43 Statenleden en Flevoland en Drenthe hebben er 41. Zeeland heeft het minste aantal zetels, namelijk 39. Dat is allemaal precies evenveel als in 2015.

Acht jaar geleden waren er 566 Statenleden in Nederland. Bij de vorige provinciale verkiezingen kregen Utrecht en Flevoland elk twee zetels erbij.

VVD en CDA waren vier jaar geleden de grootste partijen. Beide partijen kregen 89 Statenzetels. Voor de VVD betekende dat een flink verlies, voor het CDA was het een kleine winst. De SP kreeg vier jaar geleden 69 Statenzetels, D66 volgde met 67 zetels, PVV kreeg er 66 en PvdA 64.