Opnieuw 20 jaar voor moord ex-vrouw Veendam

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft in hoger beroep twintig jaar cel opgelegd aan de 44-jarige Kasper B., die op 5 november 2015 zijn ex-vrouw Hilly Rogaar (38) in haar woning in Veendam heeft vermoord. De straf is even hoog als eerder bepaald door de rechtbank. B. was tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan.

B. en zijn ex-vrouw waren verwikkeld in een vechtscheiding. In de bewuste nacht is B. met een flesje ether naar de woning van de vrouw gegaan, naar eigen zeggen niet om haar van het leven te beroven. De man heeft haar in haar slaapkamer bedwelmd en haar vervolgens een kussen op het gezicht gedrukt, volgens zijn eigen verklaring om te voorkomen dat zij lawaai zou maken en haar drie kinderen zou wakker maken.

Het hof vindt die verklaring niet geloofwaardig, omdat de vrouw door de bedwelming al nauwelijks meer geluid maakte en zich niet verzette. Volgens het hof wilde B. de vrouw met het kussen doden en is hij daarbij planmatig te werk gegaan. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie ook twintig jaar cel.

B. zou de moord samen met zijn nieuwe partner hebben beraamd. Deze vrouw werd door de rechtbank na een eis van twee jaar vrijgesproken.