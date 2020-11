De opnamestop bij de Zuyderland ziekenhuizen in Sittard en Heerlen is zondagochtend beƫindigd. Zaterdag werd die ingesteld na een ict-storing.

De stop is sinds zondag 10.00 uur weer voorbij. Waardoor die storing ontstond, is nog niet duidelijk, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Ook is niet bekend hoeveel patiƫnten hebben moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen.