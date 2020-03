Opnamestop intensive care Maasstad Ziekenhuis voorbij

De intensive care van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is weer beschikbaar voor nieuwe patiënten. Op de afdeling was de afgelopen dagen een opnamestop van kracht. Het ziekenhuis had daar uit voorzorg toe besloten, omdat er een patiënt had gelegen die besmet bleek met het coronavirus. De besmetting kwam pas na een week aan het licht, na overplaatsing naar het Erasmus MC in dezelfde stad.

Geen van de patiënten die momenteel op de intensive care van het Maasstad Ziekenhuis verblijven, heeft het virus. Patiënten die er eerder lagen en medewerkers zijn ook getest op het coronavirus. De resultaten van die tests moeten nog binnenkomen.