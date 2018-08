Opname voor vrouw die dochter uit flat gooide

Een 41-jarige vrouw uit Utrecht moet zich verplicht laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis omdat ze haar tweejarige dochtertje van driehoog uit het raam van een flat gooide en er daarna zelf achteraan sprong. Dat bepaalde de rechtbank in Utrecht maandag. Moeder en dochter raakten alle twee bij de val gewond.

De vrouw lijdt aan een psychotische stoornis en dacht dat haar gezin gevaar liep. Op de fatale dag was zij volledig ontoerekeningsvatbaar en dus niet strafbaar. De rechtbank vindt dat verplichte plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis de enige optie is „waarbij de maatschappij en de verdachte” worden beschermd.