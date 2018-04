„Opmerking Haags raadslid antisemitisch”

Een Joodse jongerenorganisatie heeft de Haagse gemeenteraad opgeroepen afstand te nemen van de Partij van de Eenheid (PvdE) na een antisemitische grap.

Raadslid Arnoud van Doorn van de PvdE, een moslimpartij, twitterde donderdag dat de Joodse vriend van zijn buurman een auto had gekocht: een Land Rover. Volgens de CIJO, de jongerenbeweging van het CIDI, zei Van Doorn daarmee dat hij vindt dat alle Joden landrovers zijn. De CIJO noemt het extra kwalijk dat de grap is gemaakt op Hom HaSjoa, de gedenkdag van de Jodenvervolging.

De joodse vriend van mijn buurman heeft een nieuwe auto gekocht. Maar hij snapte niet dat ik daar om moest lachen... pic.twitter.com/ywtJhWPXre — Arnoud van Doorn (@ArnoudvDoorn) 12 april 2018

De CIJO vindt dat andere fracties in de raad in het verweer moeten komen tegen deze vorm van antisemitisme. Van Doorn heeft aangegeven dat zijn grap niet antisemitisch was.

In 2015 maakte Van Doorn ook al opmerkingen over Joden. Toen zei hij dat een Joodse zakenman, die 120 jezidimeisjes had weten vrij te kopen uit de handen van IS, deze „weer met winst door zou willen verkopen.”

Een ander raadslid van de PvdE, Khoulani, maakte een jaar geleden een groep Israëlische scholieren uit voor „zionistische terroristen in wording.” De jongeren van de SGP deden daarop aangifte tegen Khoulani. Het kwam niet tot een veroordeling.