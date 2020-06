Opluchting overheerst na opduiken foto’s gestolen Van Gogh

In de kunstwereld overheerst opluchting nu er recente foto’s zijn opgedoken van het schilderij van Vincent van Gogh dat eind maart is gestolen tijdens een kunstroof uit Museum Singer Laren. Volgens kunstdetective Arthur Brand, die de foto’s ontving, is het werk slechts licht beschadigd.

Het gaat om het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar. Van Gogh schilderde het in 1884. Het schilderij is eigendom van het Groninger Museum, dat het uitleende voor een expositie. De foto’s tonen aan dat het werk niet verloren is gegaan, omdat er ook een exemplaar van The New York Times van 30 mei op staat.

De foto’s bezorgen museumdirecteur Andreas Blühm van het Groninger Museum een dubbel gevoel. „Het doet aan de ene kant pijn, maar het is ook een opluchting. Het schilderij is er nog”, reageert Blühm. „Ik kan moeilijk interpreteren wat dit precies betekent.” Singer Laren reageert opgetogen. „We vinden het geweldig dat er teken van leven is”, zegt een museumwoordvoerster. „We hopen nu heel erg dat het werk zo snel mogelijk terugkomt bij het Groninger Museum.”

„Dieven die dit soort roven plegen kunnen in paniek raken als blijkt dat ze het werk niet kunnen verkopen. Ze kunnen het werk vernietigen. Het is een opluchting dat dit niet is gebeurd”, zegt kunstdetective Arthur Brand, die al maanden jacht maakt op het werk.

Volgens Brand circuleren de foto’s in het criminele milieu met het doel een koper te vinden voor het werk. Daarom staat er ook een krant op de foto’s afgebeeld. „Daarmee laten de verkopers weten dat ze op dit moment de beschikking hebben over het werk.” Op de voorpagina staat een interview met Brand. „Ik zie het als een knipoog van de criminelen. Ze zeggen daarmee: ‘Jij denkt dat je ons kunt volgen, maar we volgen jou ook’. Prachtig vind ik dat.”

Brand vermoedt dat de kunstroof een copycat is van een roof uit het Van Gogh Museum in 2002. Veertien jaar later doken de gestolen werken op in Italië, waar een maffiabaas ze had aangeboden in ruil voor strafvermindering. Brand: „Deze jongens gaan dit overdoen. Daarom staat ook het boek Meesterdief op de foto, dat boek gaat over die roof van destijds.”

Het is de vraag of het werk snel terugkomt, speculeert de kunstdetective. „Publicatie van deze foto’s kan potentiële kopers afschrikken, die willen hun vingers hier niet aan branden. Het kan ook zijn dat een maffiabaas nu in paniek raakt en in beweging komt. Hopelijk verkoopt hij het werk niet door, want daarmee kan het werk zomaar nog jaren wegblijven.”

De politie doet nog onderzoek naar de kunstroof. „We hebben de foto’s gezien en we nemen ze uiteraard mee in het onderzoek”, zegt een politiewoordvoerder.