Oplossing in zicht voor blusprobleem spoor in haven Rotterdam

Goederenvervoerders kunnen binnenkort weer treinen met gevaarlijke stoffen samenstellen in de Rotterdamse Waalhaven. Wel moet ProRail nog een aantal aanpassingen doen aan de tijdelijke bluswatervoorziening. Wegens problemen met het bluswatersysteem op het goederenemplacement legde spoorbeheerder ProRail het rangeren in september uit voorzorg stil.

De blusstraal van de tijdelijke voorziening reikt nog niet zo ver als gewenst. Als ProRail meer sporen binnen het bereik van de brandweer heeft gebracht, kan het rangeren worden hervat. Tot die tijd kunnen treinen met gevaarlijke stoffen op andere emplacementen worden samengesteld, net als de afgelopen maanden.

Toezichthouders stellen ook een aantal andere voorwaarden voor het gebruik van de tijdelijke blusvoorziening. Zo stellen milieudienst DCMR en veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) dat ProRail het systeem goed moet onderhouden en scherp toezicht moet houden op de werking ervan.

Een goed bluswatersysteem is cruciaal wanneer brand uitbreekt op het rangeerterrein. In september was bij een test aan het licht gekomen dat de hoeveelheid water niet toereikend was.