Oplichters willen profiteren van cyberaanval

Criminelen proberen een graantje mee te pikken van de wereldwijde cyberaanval. De politie heeft de afgelopen dagen tientallen meldingen binnengekregen over oplichters die zich voordoen als medewerkers van Microsoft. Ze proberen op die manier misbruik te maken van de commotie.

Volgens de politie is de werkwijze vaak dezelfde: een Engelssprekend persoon belt op, stelt zich voor als medewerker van Microsoft en beweert dat het slachtoffer een computerprobleem heeft. Hij kan dat oplossen, maar daarvoor moet de gebruiker bijvoorbeeld wel de controle over zijn computer op afstand laten overnemen via een softwareprogramma. Van daaruit is het voor de daders nog maar een kleine stap om geld buit te maken, bijvoorbeeld via internetbankieren.

Over het algemeen zitten de daders in het buitenland. Dat maakt opsporing lastig, maar de politie roept mensen toch op om dit soort oplichting altijd te melden.