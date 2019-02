Oplichters van bankklanten opgepakt

Vier mensen zijn opgepakt, omdat ze bankklanten hebben opgelicht. De politie denkt dat ze minstens 250.000 euro hebben buitgemaakt. De verdachten zijn twee mannen van 21 en een vrouw van 24 uit Hilversum en een 29-jarige man uit Veendam.

De verdachten belden nietsvermoedende bankklanten op en deden of ze medewerkers van een bank waren. Tijdens het gesprek zeiden ze dat er verdachte transacties waren gezien. De klanten konden hun geld veiligstellen door het over te maken naar een andere rekening, die zogenaamd veilig was. Ook stuurden ze phishingmails, waarmee ze probeerden gebruikersnamen en wachtwoorden in handen te krijgen.

De politie deed al een paar maanden onderzoek naar de groep. Afgelopen zondag werden de twee mannen uit Hilversum op heterdaad betrapt, toen ze vanuit een hotelkamer in Soest phishingmails aan het versturen waren. Agenten zaten in hotelkamers eromheen, te wachten tot ze konden toeslaan. Korte tijd later werden de vrouw uit Hilversum en de man uit Veendam aangehouden.