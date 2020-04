Oplichters doen zich voor als Belastingdienst

Veel bedrijven, voornamelijk in de agrarische sector, zijn de afgelopen maanden benaderd door oplichters die zich voordoen als de Belastingdienst. Dat meldt de politie Oost-Nederland donderdag. Zij vertellen de ondernemer dat er nog omzetbelasting verschuldigd is en bovendien een boete.

De oplichters vertellen de ondernemer dat hij de belastingen én de boete direct moet overmaken. In dat geval, zo beloven de bedriegers, wordt de boete weer teruggestort. Als het slachtoffer betaalt, gaat het geld in werkelijkheid naar een zogenoemde geldezel. Dat is iemand die zijn rekening tegen betaling beschikbaar stelt voor criminele activiteiten.

Het is de politie opgevallen dat er overeenkomsten zijn in de werkwijze van de criminelen in verschillende zaken. Zo blijkt de beller over veel kloppende informatie te beschikken over het slachtoffer. Ook legt de beller rustig en duidelijk uit waarom hij belt, en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn als het slachtoffer niet betaalt.

De politie benadrukt dat de Belastingdienst nooit telefonisch of via sms vraagt geld over te maken. Mensen die dit soort telefoontjes krijgen moeten meteen ophangen, luidt het advies.