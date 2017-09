Oplichter met sterk verhaal moet de cel in

Hij had miljoenen euro’s verdiend met de verkoop van een drukkerij in België, maar had geld nodig om het geld naar Nederland te krijgen. Dat sterke verhaal vertelde een 72-jarige man meerdere keren in een café in Veldhoven. Negen mensen trapten erin en gaven hem bedragen van 200 tot bijna 10.000 euro. In totaal kreeg hij meer dan 20.000 euro. De nepzakenman is daarom vrijdag veroordeeld tot vijf maanden celstraf voor oplichting.

Het is onduidelijk of de man zijn straf ooit zal uitzitten, want hij is met de noorderzon vertrokken, zonder ooit een cent terug te betalen. Daarom is hij ook bij verstek veroordeeld.

De gedupeerden die zich hebben gemeld, krijgen ruim 2000 euro terug. De staat schiet dat bedrag voor en probeert het geld terug te krijgen bij de oplichter.