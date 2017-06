Oplichter met 96 aliassen aangehouden

Een 56-jarige man heeft met maar liefst 96 aliassen zeker twintig bedrijven opgelicht. De man nam diverse identiteiten aan om daarmee aankopen te doen of zaken voor elkaar te krijgen waardoor hij mensen dupeerde. De politie heeft de man zonder vaste woon of verblijfplaats aangehouden op verdenking van oplichting, zo meldde ze dinsdag.

Uit onderzoek is gebleken dat de man mogelijk ook mensen in het buitenland heeft gedupeerd. De man moet in België nog drie jaar gevangenisstraf uitzitten. Hij is in bewaring gesteld.