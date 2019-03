Opkomst verkiezingen rond de 6 procent

De opkomst bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen lag om 10.00 uur op circa 6 procent. In Den Haag en Rotterdam hadden rond dat tijdstip respectievelijk 6,2 procent en 5,7 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht voor de Provinciale Staten. In Groningen was dit 6,6 procent.

De animo om voor de waterschapsverkiezingen lag iets lager, is te zien op de website opkomstenuitslag.nl.

In het hele land gingen om 07.30 uur de stembureaus open voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. De stemlokalen gaan om 21.00 uur dicht.