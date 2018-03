Opkomst Rotterdam hoger, Den Haag lager

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag is aan het eind van de middag iets lager vergeleken met die bij de raadsverkiezingen vier jaar geleden. In Rotterdam en Amsterdam is de opkomst juist hoger.

Om 18.00 uur had in Den Haag 33,8 procent van het electoraat gestemd. In 2014 had rond die tijd 38 procent gestemd.

In Rotterdam had 32,1 procent zijn stem uitgebracht aan het eind van de middag. Bij de vorige raadsverkiezingen was dit percentage 31 procent.

Ook in Amsterdam kwamen er meer mensen bij de stembussen opdagen. Rond 18.00 uur had 35 procent van de stemgerechtigden in de hoofdstad zijn stem uitgebracht. In 2014 was dit 27,5 procent.

In Utrecht had ruim 38 procent gestemd. Het opkomstpercentage rond dit tijdstip bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen is onbekend.