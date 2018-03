Opkomst iets hoger

Bij de gemeenteraadsverkiezingen woensdag is ongeveer 55 procent van de kiesgerechtigden komen stemmen. Dat is iets meer dan vier jaar geleden. Toen was de opkomst bij de lokale verkiezingen 53,9 procent. Vrijwel alle stemmen zijn inmiddels geteld.

De opkomst was het hoogst op Schiermonnikoog (82,5 procent) en het laagst in Helmond (42,1 procent). In Alphen aan den Rijn was een opvallende stijging te zien. Iets meer dan 56 procent van de mensen kwam woensdag stemmen. Vier jaar geleden deed 41 procent dat. In Berg en Dal daalde de opkomst juist aanzienlijk.

In de provincie Utrecht kwam 63 procent stemmen, het hoogste percentage van het land. De provincie Groningen is hekkensluiter met net 50 procent. In de noordelijke provincie kozen maar zeven van de twintig gemeenten hun raadsleden. Dat heeft te maken met gemeentelijke herindelingen in de provincie.