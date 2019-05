Opkomst Amsterdam hoger dan 2014

Een op de tien Amsterdammers heeft gestemd voor het Europees Parlement. Rond 13.00 uur lag de opkomst op 10,5 procent. Dat is iets hoger dan bij de vorige Europese verkiezingen in 2014. Toen had 8,7 procent van de Amsterdammers voor dat tijdstip een stem uitgebracht. Uiteindelijk kwam de opkomst in Amsterdam toen uit op 35,7 procent.

In Rotterdam heeft 11,7 procent van de kiesgerechtigden tot nu toe gestemd. In Den Haag ligt de opkomst iets hoger, met 13,4 procent. In Eindhoven heeft 13 procent gestemd, in Groningen 14,7 procent.