Opiniepeiling: Halsema hoeft niet af te treden

Het valt burgemeester van Amsterdam Femke Halsema te verwijten dat de antiracismedemonstratie op de Dam vorige week maandag te druk was, maar ze hoeft niet af te treden. Dat komt naar voren uit een peiling van I&O Research onder 3152 Nederlanders, die afgelopen weekend werd gehouden.

Amsterdammers zijn milder in hun oordeel dan de rest van de ondervraagden. Zo vindt bijna negen op de tien Nederlanders (86 procent) dat de burgemeester iets te verwijten valt, onder Amsterdammers is dat 78 procent. Ook het aantal mensen dat vindt dat Halsema moet aftreden, ligt lager in Amsterdam (22 procent) dan in de rest van Nederland (39 procent). Bijna zes op de tien (57 procent) van de ondervraagden vindt dat Grapperhaus iets te verwijten valt.

Ondervraagden verwijten de gemeente en de politie onder andere naïef te zijn geweest bij het inschatten van de belangstelling voor de demonstratie. De verantwoordelijkheid voor de drukte tijdens de demonstratie wordt niet alleen bij Halsema neergelegd. 62 procent vindt dat ook de organisaties achter de manifestatie verantwoordelijkheid dragen. Een kleiner percentage (25 procent) kijkt naar de politie als verantwoordelijke, en ook minister Grapperhaus (15 procent) en de betogers (16 procent) worden minder als verantwoordelijken gezien.

„Opvallend zijn de zeer grote verschillen naar politieke voorkeur als het gaat om het oordeel over Halsema. Driekwart tot 90 procent van Forum voor Democratie- en PVV-kiezers vindt dat Halsema moet opstappen, onder kiezers van GroenLinks, D66, PvdA en PvdD ligt dat precies andersom”, zegt I&O Research. Onder andere de VVD en FvD in Amsterdam kondigden eerder aan een motie van wantrouwen jegens de burgemeester in te dienen.