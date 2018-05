Opheldering gevraagd over steekpartij Den Haag

De Tweede Kamer en de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de gang van zaken rond de steekpartij in Den Haag op Bevrijdingsdag. Zeker nu blijkt dat de politie begin maart met een anonieme brief was gewaarschuwd dat de verdachte, de 31-jarige Malek F. uit Syrië, een terreurdaad wilde plegen.

F. verwondde drie mensen in de buurt van station Hollands Spoor. De politie schoot hem vervolgens neer, waarna hij ”Allahu akbar” riep, een Arabische kreet die ”Allah is de grootste” betekent.

De man is psychiatrisch patiënt. Hij werd gedwongen opgenomen in een GGZ-instelling, nadat hij in februari zijn huisraad uit het raam van zijn Haagse woning had gekieperd. Toen hij zijn slachtoffers aanviel op 5 mei, zat hij niet meer in de instelling. F. werd ambulant behandeld.

De melding werd onderzocht, maar dat leverde geen aanknopingspunten op. Ook na de steekpartij heeft de politie in de woning van F. geen materiaal gevonden dat wijst richting terrorisme. Wat de man zelf over zijn motief heeft gezegd, wil het OM nog niet kwijt, behalve dat het „wisselende verklaringen” zijn.

Burgemeester Pauline Krikke krijgt kritiek van de Haagse gemeenteraad. Vooral omdat ze kort na de steekpartij zei dat de verdachte bekendstond om verward gedrag en er geen signalen waren dat er meer speelde. Diverse fracties vinden dat ze voorbarig is geweest. „Ze had moeten zeggen dat ze niet wist wat het motief was, ze had terrorisme niet moeten uitsluiten”, zegt Richard de Mos, leider van de grootste partij in de Hofstad (Groep de Mos). De PVV heeft een motie van wantrouwen aangekondigd.

De burgemeester en de leiding van politie en justitie in Den Haag wisten kort na het geweld nog niets over de waarschuwing die eerder was binnengekomen. Volgens politiechef Paul van Musscher was de melding niet op de juiste wijze in het systeem gezet. Raadsleden vinden daarom dat de communicatie moet worden verbeterd. De Tweede Kamer wil over de zaak in debat met minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.