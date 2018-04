Ophef rond mogelijke samenwerking PVV en CU in Den Helder

Er is ophef ontstaan over een mogelijke samenwerking tussen ChristenUnie en de PVV in het college van Den Helder. Vrijdagavond komt de CU in Den Helder in spoedzitting bijeen.

Er zou een akkoord zijn bereikt tussen de grootste partij Beter voor Den Helder (BvDH), de PVV, de CU en drie lokale partijen.

„Deze partijen zijn vrij ver gekomen met een concept-akkoord, zo heb ik begrepen van onze CU-fractievoorzitter Tjitske Biersteker”, zei Piet Bras, secretaris van de CU in Den Helder vrijdagavond desgevraagd. „Als het allemaal doorgaat, zou Biersteker namens de CU wethouder moeten worden.” De CU heeft twee zetels in de raad, de PVV 3.

Spoedzitting

Toch is het de vraag of de CU en PVV daadwerkelijk met elkaar in Den Helder in een college samen gaan werken. In ieder geval komen bestuur en fractie vrijdagavond in spoedzitting bijeen om zich daarover beraden.

Zelf zit Bras in zijn maag met de kwestie. „Ik ben meer negatief dan positief over samenwerking met de PVV in een college. Ik vrees dat de samenwerking ons als CU schade gaat berokkenen.”

De landelijke CU heeft de CU in Den Helder om opheldering gevraagd. „Partijvoorzitter Piet Adema ontraadt ons in feite om met de PVV te gaan samenwerken”, zegt Bras. „Landelijk staan de CU en de PVV ver van elkaar. Lokaal wordt ook al gauw een link met de landelijke situatie gelegd.”

Lokaal kunnen de verhoudingen anders liggen, zegt Bras. „Ik heb begrepen dat met de drie PVV-raadsleden in Den Helder goed te praten valt. Landelijke thema’s als islam en godsdienstvrijheid zijn hier in Den Helder haast niet aan de orde. En ik heb begrepen dat de CU en de PVV elkaar op heikele punten vrij laten.”

De landelijke CU-voorzitter Adema was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.