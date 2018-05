Ophef rond doorstart SGP-wethouder Vreeswijk in Scherpenzeel

Het voorlopig aanblijven van SGP’er Henk Vreeswijk in het nieuwe college in Scherpenzeel is de SGP-fractie een doorn in het oog.

Vreeswijk, de afgelopen jaren wethouder voor de SGP, vervangt tijdelijk Henny van Dijk. Zij is de wethouderskandidaat van Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS). Van Dijk is uit de running wegens hartproblemen.

SGP-fractievoorzitter Zwankhuizen, wiens partij nu in de oppositie zit, noemde het deze week „een aanfluiting” dat Vreeswijk moet invallen. Zwankhuizen wijst er op dat de GBS Vreeswijk de afgelopen jaren „zwaar bekritiseerd” heeft. De SGP-fractie benadrukt „dat de keuze van Vreeswijk een strikt persoonlijke is, die op geen enkele manier de steun of het vertrouwen van de SGP-fractie heeft.” Vreeswijk was voor de komende periode hoe dan ook al geen wethouderskandidaat voor de SGP.

GBS-fractievoorzitter Henk Brons zei vrijdagavond desgevraagd de reactie van de SGP te begrijpen: „Die partij zit nu niet meer in het college.” Brons beaamt dat zijn partij wethouder Vreeswijk in het verleden meermalen kritiseerde. „Maar anderzijds roemden we hem rond zijn activiteiten op het gebied van financiën en het sociaal domein. En juist die onderwerpen neemt hij nu tijdelijk waar.”

SGP’er Vreeswijk noemde de stellingname van de SGP-fractie vrijdagavond jammer. „De zaak wordt groter gemaakt dan hij is. De vraag van Brons of ik wilde invallen, viel me rauw op het dak. Toch stemde ik toe, na diverse mensen raad te hebben gevraagd. Ik ken de dossiers en doe wat goed is voor de bevolking.”