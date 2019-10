Ophef over treinkaartje voor evangelisatie

Op sociale media is gedoe ontstaan over nep-treinkaartjes met een evangelisatieboodschap. „Echt ziek”, zegt de een. „Prachtig”, reageert een ander. De NS zijn er niet blij mee. De ”ticket naar de hemel” is inmiddels uit de handel.

Op Twitter zwengelt Evelien Steensma, supporter van D66 en het Els Borst Netwerk, een discussie aan omdat haar „jonge zusje (17)” in de trein een treinkaartje heeft gekregen. En niet zomaar een treinkaartje.

De enkele reis bevat een christelijke boodschap. Op de achterkant staat een waarschuwende tekst. „Uw vervoersbewijs is van levensbelang. Weet je waar je heen gaat als je sterft?” Het treinkaartje oogt authentiek, afgezien van een verminkt NS-logo.

Het nagemaakte vervoersbewijs meldt dat mensen verkeerde dingen doen en straf verdienen. „Maar God wil je niet straffen, Hij wil je juist vergeven! Daarom kwam Jezus en als je in Hem gelooft, ontvang je vergeving en eeuwig leven.” Aan jou de keus waar je de eeuwigheid doorbrengt, zeggen het ticket. „Als je kiest voor Jezus dan ben je veilig voor altijd. Hij houdt van je.”

Religekkies

En dat stuit Steensma allemaal tegen de borst. „Vinden jullie dit nou kunnen of niet”, vroeg ze recent op Twitter. „Nee, vind ik absoluut niet”, reageert Natasha Gerson. „Je zult maar in de trein zitten om naar het van Leeuwenhoek te gaan voor onderzoek.” Het loopt –volgens haar– uit de hand met „al die opdringerige schokeffecten” die „religekkies” bedenken om je mee te grazen te nemen in de openbare ruimte.

Socioloog Peter de Haan ziet het probleem niet. „Als kinderen oud genoeg zijn om alleen in de trein te zitten, zijn ze ook oud genoeg voor dit soort vragen en/of „nee dank u” tegen dit soort straatverkopers te zeggen.” Religie is nu eenmaal onderdeel van de maatschappij, zegt de klassiek sociaaldemocraat.

De NS zijn niet blij met de verspreiding van de treinkaartjes. „Het is niet de bedoeling dat dit uitgedeeld wordt in de trein”, stelt een woordvoerder. „Los van wat er precies op het kaartje staat, mag dat echt niet zomaar.” De spoorwegen roepen reizigers op traject en locatie door te geven met een omschrijving van de persoon in kwestie. De NS kunnen er dan „direct” personeel op afsturen.

Zwaar gereformeerd

De gewraakte treinkaartjes, onder andere te vinden op de site evangelisatiemateriaal.nl, bestaan zeker acht jaar. „Het treinkaartje is uitverkocht”, zegt een woordvoerder, die niet met zijn naam in de krant wil. „We hebben nu een ov-hemelkaart.”

De NS hebben de webshophouder woensdag telefonisch te verstaan gegeven dat flyeren op stations en in treinen niet is toegestaan. Op de site staat al expliciet op dat flyeren niet mag. Achterlaten in de trein is vervuiling en mag dus ook niet.

Het treinkaartje is „een grappige manier” om aandacht te trekken. Het evangelisatiemiddel moet wel „tactisch” worden gebruikt. „Niet provoceren. Je moet zo’n kaartje altijd na een gesprek meegeven, anders mist iemand de contex.”

De „zwaar gereformeerde” webshophouder annex evangelist benadrukt de treinkaartjes niet zelf te hebben gemaakt. Namen van de makers wil hij niet geven. Kritische reacties op de nepkaartjes heeft hij nooit gehad. „Zelf gebruik ik liever het 1 miljoen eurobiljet om mensen te bedanken en de Bijbelse boodschap mee te geven.”