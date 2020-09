Ophef over jodenuitspraken stadsdichter Haarlem

De benoeming van een nieuwe stadsdichter in Haarlem leidt tot commotie. Darryl Danchelo Osenga bagatelliseert in een rap de Holocaust. De ChristenUnie in Haarlem vindt dat de stadsdichter „onomwonden” afstand moet nemen van zijn uitspraken.

Haarlem kent sinds woensdag een nieuwe stadsdichter. Het college heeft de benoeming van de rapper officieel bekendgemaakt. Darryl Danchelo Osenga, actief onder het pseudoniem Insayno, is omstreden.

Het OM vervolgde Osenga vier jaar geleden voor opruiing in de Schilderswijk in Den Haag bij de rellen na de dood van Mitch Henriquez. Het verleden van de stadsdichter is volgens het Haarlems Dagblad besproken in een gesprek met de burgemeester. De stadsdichter zou daarbij gezegd hebben spijt te hebben van de fouten waarvoor hij is veroordeeld. Osenga was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Lachertje

In zijn rap ”Zwarte bladzijde” uit 2012 vergelijkt Osenga de Holocaust met de slavenhandel. De Holocaust is volgens de rapper „een lachertje” in vergelijking met de slavernij. ”Mensen vergassen, snap ik dat is ook zielig, maar je moet je voor de grap eens verdiepen in marteltechnieken”, staat in de rap. Verder is de Holocaust „slechts een cover up voor domme schapen”, vindt Osenga, die zichzelf vrijheidsstrijder noemt. Tijdens de genocide zijn zes miljoen Joden omgekomen, evenals veel Roma en Sinti.

Niet blij

De ChristenUnie in Haarlem is „absoluut niet blij” met de keuze voor de nieuwe stadsdichter, gezien zijn eerdere veroordeling voor opruiing tijdens rellen in de Haagse Schilderswijk en de uitspraken in de rap uit 2012. „De systematische uitroeiing van Joden mag op geen enkele manier worden gebagatelliseerd”, zegt CU-fractievoorzitter Frank Visser in een eerste reactie. De uitspraken van Osenga kunnen „gewoon niet.”

De CU vindt dat iemand een tweede kans moet kunnen krijgen. Daarbij hoort echter ook dat de rapper „onomwonden afstand” neemt van fouten uit het verleden. „Ik zou graag horen dat de nieuwe stadsdichter ook de uitspraken over de Holocaust terugneemt.” Visser stelt verder voor om het eerste gedicht van de stadsdichter een eerbetoon te laten zijn aan de „vele slachtoffers” die zijn gevallen in Haarlem tijdens de Holocaust.

Geschokt

„Geschokt” is het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) door de uitspraken van de nieuwe stadsdichter. Het CIDI is geschrokken van de „stuitende bagatellisering” van de Holocaust in songteksten van de rapper.

De Holocaust als ”cover up voor domme schapen” is volgens het CIDI niets anders dan het antisemitische stereotype dat Joden de samenleving in bedwang zouden houden met behulp van dit eigen collectieve leed. „Het is een grove belediging aan het adres van de miljoenen slachtoffers van de genocide.”

Roodgloeiend

Darryl Danchelo Osenga (1987) is geboren in Amsterdam, groeide op in Schalkwijk en woont nu in Haarlem-Noord. Hij treedt op als zogeheten spokenword-artiest, rapper en dichter. Verder maakt hij video’s.

De benoeming en begeleiding van de stadsdichter is een samenwerking van de gemeente Haarlem en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De stadsdichter moet twee jaar lang belangrijke gebeurtenissenuit Haarlem poëtisch onder de aandacht brengen. De stadsdichter wordt aangesteld door de gemeente, maar is artistiek onafhankelijk.

Bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, die betrokken is bij de omstreden benoeming van de stadsdichter, staat de telefoon roodgloeiend. „Ik heb er de hele dag de handen vol aan”, zegt woordvoerder Minka Mertens. „We moeten dealen met de feiten.”

Taak van de stadsdichter is volgens haar om literatuur bij een breed, nieuw publiek onder de aandacht te brengen. Mertens wil verder geen enkele toelichting geven, maar verwijst naar een verklaring die wordt gepubliceerd op de website van de gemeente en de bibliotheek.

Volgens het persbericht van de gemeente Haarlem over de benoeming wil Osenga zijn stadsdichterschap „inzetten om mensen te verbinden.” Verder zou hij anderen willen helpen de kracht van gedichten te ontdekken. Osenga, opgeleid tot sociaal-maatschappelijk werker, houdt zich al jaren bezig met interculturele communicatie en „het verbinden van verschillende doelgroepen”, aldus het persbericht.

Op de kaart

Haarlem heeft gekozen voor een stadsdichterschap dat ruimte geeft aan nieuwe invloeden, over de traditionele grenzen van literaire genres heen, zegt de benoemingscommissie Stadsdichter Haarlem in haar aanbeveling over de omstreden rapper. „De commissie is ervan overtuigd dat hij Haarlem –héél Haarlem– poëtisch op de kaart zal zetten.” De commissie maakt niet duidelijk op welke manier zij dat voor zich ziet.