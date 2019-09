Ophef onder agenten over gewonde collega’s

Onder agenten is de ophef en verontwaardiging groot omdat twee politiemensen in Rotterdam behoorlijke verwondingen hebben opgelopen tijdens hun werk. Volgens de politievakbond ACP tonen veel agenten op besloten Facebookgroepen hun boosheid.

„Er zit veel boosheid bij de agenten want ze doen gewoon hun werk”, aldus Erwin Koenen, vicevoorzitter van de ACP. „Dit geweld is zo zinloos en is volstrekt onacceptabel. Van hulpverleners blijf je af. Er moet veel harder worden opgetreden tegen dit geweld. We hebben al vaker opgeroepen om hiervoor geen taakstraffen op te leggen, want dat wordt vaak als stoer gezien. Mensen die aan hulpverleners zitten moeten een vrijheidsstraf krijgen. Dat moet nu toch echt een keer wettelijk worden vastgelegd.”

Volgens Koenen hebben agenten dagelijks met geweld in hun werk te maken. „Maar zoals nu in Rotterdam is gebeurd, is wel heel heftig. We hopen vooral dat omstanders mensen op dit soort gedrag gaan aanspreken. We kunnen alle hulp gebruiken om hier een einde aan te maken.”

In Rotterdam liep zaterdag een agent een gebroken arm op bij een aanhouding. Twee andere collega’s liepen schaafwonden op aan ledematen nadat ze een man wilden aanhouden voor oplichting. Vrijdagmiddag werd in Rotterdam ook al een agent knock-out geslagen door een bruiloftsgast, die meereed in een trouwstoet. De klap was zo hard dat de politieman viel en korte tijd het bewustzijn verloor.

De politie liet zondag weten dat deze agent nog nog veel pijn heeft aan zijn nek en hoofd, maar dat hij het naar omstandigheden goed maakt. De politie spreekt ook zijn dank uit voor de vele steunbetuigingen.

Ook in Hilversum was het dit weekend raak. Zondagochtend kreeg een agent op de Herenstraat tijdens een opstootje een vuistslag in het gezicht van een 23-jarige man uit Weesp. Toen hij vervolgens werd aangehouden, lukte het hem de agent nogmaals in het gezicht te raken. De verdachte had even daarvoor nog een 25-jarige man uit Hilversum met een bierfles op het hoofd geslagen. De agent en de Hilversummer hebben aangifte gedaan van mishandeling. De man uit Weesp zit vast.