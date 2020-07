Opgestapte VMBO-baas wordt ziekenhuisbestuurder

André Postema, die in 2018 opstapte na het examendebacle bij VMBO Maastricht, heeft een nieuwe baan. Hij wordt bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis in zijn geboortestad Groningen. Volgens het ziekenhuis is Postema „een ervaren bestuurder met ruime ervaring in onderwijs, wetenschap en zorg”.

Postema was bestuursvoorzitter van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Daaronder vallen 23 scholen op dertig locaties in Limburg. Op een van de scholen, het VMBO Maastricht, werden de eindexamens van 353 leerlingen ongeldig verklaard. De school had fouten gemaakt bij het afnemen van de schoolexamens, die een leerling moet hebben afgerond om aan het centraal examen te mogen deelnemen. De leerlingen moesten zogenoemde hersteltoetsen doen.

De Onderwijsinspectie gaf het VMBO Maastricht en een LVO-school in Gulpen het stempel zeer zwak. Zes andere scholen van de koepel werden als onvoldoende betiteld. De inspectie hekelde het optreden van het LVO-bestuur.

Ondanks de kritiek besloot de raad van toezicht van LVO aanvankelijk om het contract van Postema met twee jaar te verlengen. Niet veel later moesten hij en de voorzitter van de raad van toezicht het veld ruimen. Volgens onderwijsbond AOb was Postema een van de best betaalde schoolbestuurders van Nederland met een jaarsalaris van ruim 182.000 euro.

Behalve bestuursvoorzitter van LVO was Postema ook lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, tot juli 2018 als fractievoorzitter. Van 2005 tot 2014 zat hij in het bestuur van de Universiteit Maastricht.