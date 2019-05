Opgesloten jongens krijgen zorg die nodig is

Het gaat naar omstandigheden goed met de twee verwaarloosde jongetjes die langere tijd in een flat opgesloten zaten. Volgens de politie krijgen de kinderen de zorg die nodig is, maar wonen ze niet thuis. Zondag kwam naar buiten dat een politie-inspecteur ze op een bloedhete dag had gevonden, opgesloten in een flat ergens in de Zaanstreek, zonder eten of drinken.

De jochies vertoonden dierlijk gedrag en hadden een eigen taal verzonnen om met elkaar te communiceren. De politiewoordvoerster wilde maandag niet veel meer details kwijt, vanwege „privacyoverwegingen”. Ze kan niet ingaan op hoe oud de kinderen zijn en in welke plaats ze woonden.

Wel zegt ze dat het vorig jaar zomer is gebeurd. Met de moeder is inmiddels contact geweest. Volgens de zegsvrouw wordt een dossier opgemaakt, dat naar justitie wordt gestuurd. Justitie handelt de zaak verder af.

De betrokken politieman, Tom Verweij, deelde zijn verhaal dit weekeinde op Facebook. Hij schreef dat hij afkwam op een melding van een buurvrouw, dat ze de jongetjes al de hele dag hoorde huilen. Ze had de kinderen al eerder horen schreeuwen, maar nog nooit gezien. Verweij wil met zijn verhaal duidelijk maken dat het belangrijk is dat mensen aan de bel trekken als ze een vermoeden hebben van kindermishandeling, zegt de woordvoerster. „Soms is er twijfel bij signalen van kindermishandeling de politie te bellen, maar het is ook soms niet goed zichtbaar. Wij roepen mensen op wel te bellen, ook bij twijfel.”