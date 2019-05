Opgesloten jongens krijgen benodigde zorg

Het gaat naar omstandigheden goed met de twee verwaarloosde jongetjes die afgelopen zomer langere tijd in een flat opgesloten zaten. De kinderen zijn in een opvanggezin geplaatst.

Zondag kwam naar buiten dat een politie-inspecteur ze op een bloedhete dag had gevonden, opgesloten in een flat in de Zaanstreek, zonder eten of drinken. De jongens hebben in hun gevangenschap een eigen taal ontwikkeld om met elkaar te communiceren.

De betrokken politieman Tom Verweij was maandagavond te gast bij tv-programma Pauw. Hij zei dat de jongens dierlijk gedrag vertonen. Dit uit zich in ongeremd gedrag, zoals het naar binnen schrokken van eten. Ook vertelde hij dat de jongetjes tussen de drie en vijf jaar oud zijn. Nadat Verweij de beide jongens had aangetroffen, werd crisisdienst Veilig Thuis ingeschakeld. „Zij zijn direct gekomen en hebben besloten tot de uithuisplaatsing.”

Volgens Verweij is er inmiddels contact geweest met de moeder. Er wordt onderzoek gedaan naar verwaarlozing en kindermishandeling. Justitie behandelt de zaak verder.

Afgelopen weekeinde schreef Verweij op Facebook dat hij afkwam op een melding van een buurvrouw, die de jongetjes al de hele dag hoorde huilen. Ze had de kinderen al eerder horen schreeuwen, maar nog nooit gezien.

Verweij zei bij Pauw met zijn verhaal kinderen een stem te willen geven. Zij kunnen zelf vaak niet bellen met de politie. Verweij begrijpt dat het bellen van de politie een hele stap is voor omwonenden. „Wij roepen mensen op wel te bellen, ook bij twijfel. Bel 112 als het gaat om verwaarlozing of mishandeling op dat moment. Bij een negatief onderbuikgevoel over een gezin, kan er 24 uur per dag gebeld worden met Veilig Thuis. Ook voor advies.”