Opgepakte Turkse Nederlander weer in Nederland

De Turkse Nederlander Volkan Caliskan die tijdens een voetbalwedstrijd in Turkije werd gearresteerd is weer terug in Nederland. Hij werd eind augustus vrijgelaten door de politie, maar mocht toen het land nog niet uit. In een interview met Trouw laat Caliskan weten dat hij nog wel verdachte is.

De 24-jarige man uit Harderwijk moest in Turkije afwachten of hij een uitreisverbod kreeg. Dat was niet het geval waarop Caliskan naar Nederland kon terugkeren. „Ik was ervan overtuigd dat we vrij zouden komen, en ik ben er nog altijd van overtuigd dat we vrijgesproken zullen worden”, zegt Caliskan die weer naar Turkije wil afreizen als zijn rechtszaak dient. „Ik heb niets fout gedaan, heb daarom geen angst en ik heb vertrouwen dat ik word vrijgesproken.”

Caliskan werd gearresteerd omdat hij achter een spandoek zat waarop een steunbetuiging stond aan twee docenten die in hongerstaking waren. De leraren werden door de Turkse autoriteiten in verband gebracht met de mislukte couppoging van vorig jaar, die volgens de Turkse regering het werk was van geestelijke Fethullah Gülen en zijn volgelingen.

„Eén van de docenten is deze week vrijgelaten, de ander komt in november voor de rechter. Ik hoop dat beiden vrijgesproken zullen worden”, aldus Caliskan, die niets van de actie met het spandoek afwist. „Dat neemt niet weg dat ik de actie steun.”