Opgepakte terrorismeverdachte zat in proeftijd

De 34-jarige Irakees uit Arnhem die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als centrale figuur in de groep die een grote aanslag zou voorbereiden, zit nog in zijn proeftijd. De zeven mannen worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Volgens het OM wilden ze bij een grote terroristische aanslag op een evenement machinegeweren (kalasjnikovs) en bomvesten gebruiken. Op een andere plaats zouden ze een autobom willen laten ontploffen.

Welk evenement de verdachten op het oog hadden, is nog onderwerp van onderzoek. De groep kwam in beeld door informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over een 34-jarige Irakees uit Arnhem. Die man, Hardi N., werd in 2017 nog veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar het strijdgebied waar terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) actief is. Hij kreeg toen een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 21 voorwaardelijk.

Het hof achtte destijds bewezen dat hij in 2014 samen met een medeverdachte van plan was om naar Syrië te reizen en zich onder het mom van jihad aan te sluiten bij islamistische extremisten. Zelf zei N. destijds dat hij naar het gebied wilde reizen om „weeskinderen te helpen”. Het hof geloofde dat niet, onder meer omdat hij tegen een medestander had gezegd: „Dan zie ik je op het slagveld”.

Het hof zag bij de veroordeling ook „prille positieve ontwikkelingen” en besloot daarom een groot deel van de straf, 21 maanden, voorwaardelijk te maken. Zo liet N. zich bij een kliniek in Arnhem behandelen voor posttraumatische stress-stoornis, ging hij wekelijkse gesprekken over het geloof aan met een door de reclassering aangedragen theologisch deskundige om over zijn puriteinse opvattingen over de islam te praten en herstelde hij de banden met zijn familie.

N. en de zes medeverdachten werden donderdag aan het einde van de middag opgepakt in Arnhem en Weert. Drie verdachten komen uit Arnhem, twee uit Rotterdam, een uit Vlaardingen en een uit Huissen. Ook in die plaatsen deed de politie onderzoek. Vrijdagochtend rondde de politie huiszoekingen bij de verdachten af. „Mededelingen hierover kunnen op dit moment nog niet worden gedaan”, laat de politie weten.