Opgepakte man na brand garage Alkmaar verdacht van brandstichting

De man die woensdag was aangehouden na de brand in een ondergrondse parkeergarage in Alkmaar wordt verdacht van brandstichting. Een politiewoordvoerder meldt dat het gaat om een inwoner van Alkmaar. Hij zit nog vast.

De brand in de Singelgarage aan de Ritsevoort brak woensdagmorgen vroeg uit. Aan het eind van de ochtend had de brandweer het vuur onder controle. In de parkeergarage stonden 160 auto’s. Hoe ernstig de schade aan de auto’s is, wordt nog onderzocht.

De gemeente Alkmaar meldt dat de parkeergarage de komende dagen dicht blijft. Deskundigen moeten bekijken in welke staat de parkeergarage verkeert.