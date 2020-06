Opgepakte jongeren Eindhoven vrijdag weer vrij

De 21 jongeren die donderdagavond werden opgepakt in het Eindhovense stadsdeel Tongelre komen volgens de politie naar verwachting vrijdag allemaal weer op vrije voeten.

Voor een deel van de wijk Tongelre was donderdagavond een noodverordening afgekondigd uit vrees voor ordeverstoring. Op sociale media hadden jongeren opgeroepen tot verstoring van de openbare orde in Tongelre. In die berichten werd verwezen naar Helmond (waar dinsdagavond rellen waren), waarbij werd aangegeven dat „Eindhoven dat beter kan”, schreef burgemeester John Jorritsma aan de gemeenteraad. Er zou expliciet opgeroepen zijn tot rellen, brandstichting en vuurwerk. Deze signalen kwamen binnen bij politie, maar ook van onder meer bewoners en ondernemers uit de buurt, aldus Jorritsma, die aangaf dat ook „hardekernsupporters” voornemens waren de openbare orde flink te gaan verstoren.

De 21 donderdagavond in Tongelre aangehouden jongeren van 13 tot 30 jaar werden opgepakt voor zaken als overtreden van het noodbevel, het bij zich hebben van vuurwerk, een openstaande boete en baldadigheid, aldus de politie. De politie maakt een dossier op, waarna het aan het Openbaar Ministerie is om te beslissen wat er moet gebeuren. Het OM kan bijvoorbeeld een boete opleggen. De gemeente kan ondertussen ook nog bijvoorbeeld een gebiedsverbod opleggen.

Uiteindelijk bleef het gedurende de avond en nacht redelijk rustig, ondanks de aanwezigheid van groepjes onruststokers, aldus de gemeente Eindhoven.

„Dat het niet uit de hand is gelopen, is te danken aan het optreden van onze politiemensen”, zei burgemeester Jorritsma vrijdag. „Gelukkig hebben ze de inwoners en ondernemers in Tongelre zo behoed voor veel ergere dingen. Je zult hier maar in je woonwijk mee worden geconfronteerd.”

Dinsdagavond misdroeg een groep van tussen de 100 en 150 jongeren zich in de binnenstad van Helmond. In de omgeving van de Heistraat werden stenen gegooid en werd vuurwerk afgestoken. Om de orde te herstellen greep de mobiele eenheid in.